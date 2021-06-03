Samsunspor’da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı

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Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)Yılport Samsunspor Kulübü, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Samsunspor Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ertuğrul Sağlam, kulübümüzdeki görevinden ayrılmış ve istifasını kulübümüz yönetimine sunmuştur. İstifası Kulübümüz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Ertuğrul Sağlam´a bugüne kadar Samsunspor´a sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Samsun DHA

2021-06-03 16:46:16



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