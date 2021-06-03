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Eski kocasının darp ettiği Emriye Metoğlu: "İstediğimiz gibi sonuç çıktı”

İHA

Eski kocasının darp ettiği Emriye Metoğlu: "İstediğimiz gibi sonuç çıktı”

Samsun'da kızının gözleri önünde kendisini öldüresiye darp eden eski eşine mahkemenin verdiği toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasını değerlendiren Emriye Metoğlu (25), “İstediğimiz gibi bir sonuç çıktı” dedi.
Kararın ardından kadın platformu temsilcileri ve avukatıyla Samsun Adliyesi çıkışında açıklamalarda bulunan Emriye Metoğlu, “Böyle bir sonuç alacağımızı biliyordum. Çünkü avukatıma güveniyordum. Tabii ki anlattığı şeyler canımı ne kadar sıksa da yalan üzerine kurulu. Yalan üzerine kurulu bir şeyden güzel bir sonuç bekleyemezdi ve bizim istediğimiz gibi bir sonuç çıktı. Mutluyuz ve gayet iyiyiz. Karar açıklandığında avukatıma tekrar sordum. Çünkü ilk baştan anlamamıştım. Yine de az buldum. Daha fazlası olabilirdi. Şimdilik sevindirici ama daha fazla olabilirdi. Mahkemede kendini savunmaktan çok bana olan gönül bağını anlattı. Duygusal bir konuşmanın ardından cezaevinde yaşadığı sıkıntılardan bahsedip, insanların vicdanıyla oynamaya çalıştı. Sonuçta benim yaşadığım olaylar da gözardı edilemezdi. İlk duruşmada benden özür dilemişti, bu duruşmada da özür diledi. Sözde aldatılmıştı ama aldatılan bir adam özür dilemez. Neden diledi o zaman anlamadım” ifadelerini kullandı.

“Bugün geldiğimiz nokta sevindirici”
Duruşma salonunda yaşananları anlatan Avukat İslam Gezer ise “Biz kararın bugün çıkacağını biliyorduk. İlk celsede savcılık mütalaasını açıklamıştı. ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘mala zarar verme’den mütalaa kurulmuştu. Ertelenen duruşma bugün görüldü. Karar aşamasındayken sanık müdafi tarafından tanık bildirildi. Usulen bu tanığın dinlenmesi gerekti. Tanık dinlendi. Tanığın beyanları, sanığın beyanları ve sanık müdafinin toplandığı tek bir yer var. Akla mantığa sığmayan bir nokta bu. O da şu: Tarafların evlilik birlikteliği bittikten sonra Emriye’nin sosyal yaşamına ilişkin müdahaleler. ‘Emriye bekar bir kadın olarak istediğini yapamaz çünkü o 1 çocuk annesidir’ denmek suretiyle sosyal hayatına müdahalelerle geçen süreç söz konusuydu. Tabii ki de bu mahkemeyi ve hükmü etkilemedi. Heyet, bugün itibarıyla ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıl, ‘mala zarar verme suçu’ndan da 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluğun da devamına karar verdi. Bizim için sevindiricidir. Çünkü mahkeme kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan alt sınırdan uzaklaşmıştır. Biz bu husustan sanığın daha da fazla ceza alması için öngörülen indirimlerin de ortadan kaldırılması için ve daha üst sınıra yaklaşması açısından kararı istinaf edeceğiz. Karşı taraf da buna itiraz edecektir. Bundan sonraki süreci göreceğiz. Bugün geldiğimiz nokta sevindiricidir. Çünkü kasten adam öldürmeye teşebbüsten kurulmuştur suç. Sanığın ve müdafinin tüm beyanları, huzura çıkarılan tanıklar bu hükmü etkileyememiştir” diye konuştu.

Olay
Samsun’un Canik ilçesinde 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Z. (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu’nu sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmişti. Olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan İbrahim Z. hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıl, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına İbrahim Z. tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme sanığa “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 10 yıl, “mala zarar verme” suçundan da 4 ay hapis cezası verdi.

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