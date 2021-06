Sıfır Atık Timi herkesi bilgilendiriyor

Samsun’un Bafra ilçesinde belediye tarafından kurulan Sıfır Atık Timi, “Sıfır Atık Projesi” konusunda herkesi bilgilendiriyor.

Bafra Belediyesi'nin hazırladığı kapsamlı Sıfır Atık Projesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından çalışmalar planlanan şekilde devam ediyor. Pilot bölge olan belirlenen Altınyaprak Mahallesi’nde, çevre mühendislerinden oluşan Sıfır Atık Timi, ev hanımları başta olmak üzere her yaştan ilçe sakinine proje ile ilgili bilgilendirme amaçlı ziyaretler gerçekleştiriyor.

Mobil atık getirme merkezleri ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Alparslan Türkeş Parkı, Kızılırmak Sedde Yolu başta olmak üzere çeşitli noktalara yerleştirildi. Mobil atık getirme merkezlerinin ilçe genelinde yerleştirme çalışmaları devam ediyor.

Dünyadaki doğal kaynakların azalmasının oluşturduğu endişe ve her geçen gün artan atık miktarının çevre ve insanlığa verdiği zararın büyümesinin, atık yönetim sistemine olan ihtiyacı zorunlu hale getirdiğini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Modern toplumlar atıklardan gelen kaynakları geri kazanmak zorunda. Globalleşen dünyada sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle birlikte kaynaklar bilinçsizce kullanılmakta ve bu bilinçsiz tüketim sonucu atıklar oluşmaktadır. Gittikçe artan oranda karşımıza çıkan atık sorunu; toplumu, aileyi ve doğrudan bireyi etkilemekte. Daha önce toplanan materyallerin yeniden işlenmesi, üretilmesi ve kullanılması olan geri dönüşüm, günümüz dünyasında önemli yer tutuyor. Geleceğin sürdürülebilir refah seviyesi yüksek ve yaşanabilir kentleri sıfır atık kentleri olacaktır. Tüm gayretimiz Bafra’mızı Sıfır atık kenti haline getirmektir. Bunu her çalışmamızda olduğu gibi yine birlikte başaracağız” dedi.

