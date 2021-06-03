Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.G.'ye (30) ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 0,15 gram metamfetamin maddesi, 0,54 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 85 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan E.G. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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