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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da mayıs ayında 43 kişi karantinayı ihlal etti

İHA

Samsun’da mayıs ayında 43 kişi karantinayı ihlal etti

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü mayıs ayı içerisinde karantinayı ihlal eden 8’i pozitif, 35’i temaslı durumda bulunan toplam 43 kişinin yakalanarak adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.
İl Emniyet Müdürlüğü halkın huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda; il genelinde 01 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 1 milyon 608 bin 585 kişinin HES Kodu sorgulaması yapıldı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:
“Karantinayı ihlal eden 8’i pozitif, 35’i temaslı durumda bulunan toplam 43 kişi yakalanarak adli ve idari işlem yapılmıştır. Ekiplerimizce 8 bin 640 filyasyon (izolasyon) denetimi yapılmış olup 7 filyasyon ihlali tespit edilmiştir. 0131 Mayıs 2021 tarihleri arasında toplam 969 bin 21 şahsın GBT kontrolü yapılmıştır. Yapılan kontroller ve operasyonel çalışmalar sonucu aranması bulunan toplam bin 311 şahıs yakalanmıştır. 142 bin 913 adet araç kontrol edilmiş, 18 bin 949 adet araca işlem yapılmıştır. 57 ruhsatsız tabanca, bin 429 adet çeşitli çaplarda fişek, 16 kuru sıkı tabanca, 22 av tüfeği, 299 adet kesici alet, 1.358,35 gram esrar, 3.094,22 gram Sentetik Kannabinoid, 3,48 gram kokain, 358,37 gram metamfetamin, 89 adet extasy hap, 16 bin 689 adet sentetik ecza (GericaLyrca hap), 15,43 gram skunk, 1,06 gram eroin, 120 kök kenevir bitkisi, 4 bin 600 dal makaron, 15 bin 200 dal dolu makaron, 39 şişe (64,5 litre) kaçak içki, 35 şişe (163 litre) etil alkol ele geçirilmiştir. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; 01 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında toplam 16 olay meydana gelmiştir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 19 şahıs, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 5 şahıs, THKP/C silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şahıs olmak üzere 26 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Güvenlik Şube Müdürlüğü görev alanına giren 16 olayda 23 şahsa işlem yapılmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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