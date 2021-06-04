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Atık ilaçların suları kirletmemesi için ilk adım atıldı Halk sağlığı merkezlerinin önlerine “atık ilaç kutuları” konuldu

İHA

Atık ilaçların suları kirletmemesi için ilk adım atıldı Halk sağlığı merkezlerinin önlerine “atık ilaç kutuları” konuldu

Samsun’da atık ilaçların suları kirletmesini önlemek için ilk adım atıldı.
İlkadım Belediyesi ’Sıfır Atık’ çalışmaları kapsamında ilçedeki halk sağlığı merkezlerinin çevresine “atık ilaç kutuları” yerleştirdi. İlkadım ilçesinde bulunan tüm halk sağlığı merkezlerinin çevresine İlkadım Belediyesi tarafından üretilen atık ilaç kutuları konuluyor. İlçede bulunan her mahalleye bir tane olmak üzere Mobil Atık Getirme Merkezi de kurulacak. “Dünya Çevre Günü” öncesinde ilk olarak Derebahçe Mahallesi’nde kurulan Mobil Atık Getirme Merkezi’nin açılışını ise İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın zorunlu hale getirdiği Sıfır Atik Belgesi çalışmaları kapsamında İlkadım Belediyesi ilçe merkezi içerisinde ilk etapta günü geçmiş ilaçlar için aile sağlığı merkezleri çevresine 9 adet atık ilaç kutusu koydu.
Atık ilaçların çevreye bilinçsizce atılması ve lavabolara dökülmesini önlemek adına önemli bir hizmet olan atık ilaç kutusu için açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Günü geçmiş ilaçları sağlık merkezlerindeki geri dönüşüm ilaç kutularında toplanıyor. Çöp kutularına atılması insan sağlığını tehdit eden bir özelliği var. Şu an ilçemizde 30’un üzerinde halk sağlığı merkezi var. Bu merkezlerin önüne bu sistemi oturtacağız. Böylece halkımıza sağlıkları konusunda daha duyarlı olmaları adına yardımcı oluyoruz. Atık kutularına da uygun atıkların atılmasını rica ediyoruz" dedi.

Her mahalleye bir tane Mobil Atık Getirme Merkezi
Derebahçe Mahallesi’ndeki Mobil Atık Getirme Merkezi’nin açılışını yapan Başkan Demirtaş, "Bunları yapmamızdaki ana gayemiz, ilçemizde Sıfır Atık yönetimini tesis etmek. Bizim atık toplama merkezimiz var. Burada atılan atıklar oraya getiriliyor, sonra ise ambalaj toplama yetkisi olan firmaya teslim ediliyor. Bizim isteğimiz sadece bu değil. Firmalarla yapılan görüşmelerle okulları da bu işin içine katarak çocuklarımıza ‘getir atığını, al harçlığını’ tarzında daha aktif kullanma açısından bu işi canlandırmak istiyoruz. Bu Mobil Atık Getirme Merkezi’ni hayata geçirerek ilçemize katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız"
İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ferhat Çobanoğlu ise "Yapmış olduğumuz atık ilaç kutularını ilçe genelindeki bütün halk sağlığı merkezlerinin yanına koyuyoruz. Bütün ilçeye atık ilaç kutusu koyacağız. Çevre açısından önemi, atık ilaçları toplanıp bertaraf etmek. İlkadım Belediyesi olarak alacağımız bu atık ilaçları toplayarak çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız. Atık ilaçlar çevreye düzensiz bir şekilde atıldığı zaman hem yeraltı sularını hem de denizlerimizi ve denizlerdeki canlı balıkları ve diğer canlıları zehirliyor. Lavabo ve normal çöp atıklarımızda bu atıkların yer almaması gerekiyor. O yüzden de bu hizmeti bütün ilçe genelinde vermek istiyoruz. Bu noktada hepimizin duyarlı olması gerekir. Halkımızın elinde bulunan tarihi geçmiş ilaçları halk sağlık merkezlerimizin de önlerinde olacak oralara atarlarsa, geleceği korumuş oluruz" şeklinde konuştu.

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