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2 binden fazla kişiye sigarayı bıraktıran doktor: "Sigara içenler koronayı 3,5 kat daha ağır geçiyor"

İHA

2 binden fazla kişiye sigarayı bıraktıran doktor: "Sigara içenler koronayı 3,5 kat daha ağır geçiyor"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, 2 binin üzerinde kişiye sigarayı bıraktırdığını belirterek, yapılan istatistiklere göre sigara içenlerin Kovid19’u 3,5 kat daha ağır geçirdiğini söyledi.
Medicana International Samsun Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, halk arasında yanlış bilinen sigara korona virüs ilişkisine dair bilgiler verdi. Sigaranın birçok hastalığa olduğu gibi Kovid19 virüsüne karşıda zemin hazırladığını söyleyen Dr. Özgür İnce, "Genellikle bilinen yanlış haberler var. Deniyor ki sigara korona bulaşmasını engelliyor. Sigara içenler koronayı daha hafif atlatıyor veya korona olmuyorlar. Bu kesinlikle yanlıştır. Sigara her hastalığa zemin hazırladığı gibi boğazımızdaki mukoza dediğimiz bariyeri harabiyete uğrattığı için içerisinde birçok toksik madde olduğunda dolayı mutlaka korona gibi diğer virüslere de bir zemin hazırlar ve tahriş yapar. Akciğer bağışıklığını bozduğu içinde hastalığı daha şiddetli geçirmemize sebep oluyor. Yapılan istatistiklere göre bizim Türk Toraks Derneği’nin bir çalışması vardı. Yaklaşık 3 buçuk kat daha şiddetli hasta oluyor" dedi.

"Sigara günde 12 bin can alıyor"
Mora terapi ve diğer yöntemlerle 2 binin üzerinde kişiye sigarayı bıraktırdığını ifade eden Özgür İnce, "Uzun yıllardır sigara bıraktırma uzmanlığı yapıyorum. Hastalarıma bu konuda fayda sağlamaya çalışıyorum. Şu ana kadar 2 binin üzerinde hastaya sigarayı bıraktırdım. Hasta diyorum çünkü Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) sigara bağımlılığını ‘hastalık’ olarak kabul ediyor. Kendi kendine bırakmaya çabalamak çok güzel bir şeydir. Ama onunda istatistiklerine baktığımız zaman yüzde 5'ten daha yukarı bir başarı olmuyor. Mutlaka bir profesyonel destek öneriyoruz. Çok fazla yöntem var. Ben kliniğimde konveksiyonel yöntemler, ilaçlar, akupunktur, hipnoz bunları denedim ama son yıllarda mora terapi dediğimiz bir terapi üzerinde duruyorum. Çok başarı gördüm, hastalarım çok memnundur. Yan etkisi olmayan, ilaç etkileşimi olmayan, her hastaya yapabildiğimiz 1 saatlik bir sürede sigaradan kurtulmamıza vesile olan çok güzel bir tedavidir. Nikotinin kimyasal bağımlılık kısmını bu tedaviyle direk çözebiliyoruz. Psikolojik ve sosyal bağımlılık kısmı içinde hastalarımızla iletişim halinde oluyoruz. Şu andaki başarı oranımızda yüzde 9092 diyebilirim. Dünyada her gün 12 bin insanı sigara nedeniyle kaybediyoruz. Bir Kovid19 belasıyla uğraşıyoruz. Ölümler bizim canımızı yakıyor, mücadele veriyoruz. Onunla mücadele etmeye devam edeceğiz, bir de gizli düşmanımız var. İşte bu düşman da günde 12 bin can alıyor" diye konuştu.

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