Yılport Samsunspor Başkanı Yıldırım: Yaş ortalamasını 26'nın altında tutacağız



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) -TFF 1'inci lig takımlarından Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 hafta içinde Samsunspor'a yakışan teknik direktörle sezona başlamak istediklerini ve takım yaş ortalamasını 26'nın altında tutmak istediklerini söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasının ardından Samsunspor'u şampiyonluk hedefi ile oynatacak bir teknik direktör ile çalışmak için arayışlara başladıklarını açıkladı. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamlarda teknik direktör arayışı ve kuracakları takım oyuncuları hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Samsunspor'u bu sene Karadeniz insanı gibi her maçta inatçı ve vazgeçmeyen bir takım olacak şekilde yaratmak istiyoruz. Bu artık Samsunspor'un oyun anlayışı ve kültürü olacaktır. Yaş ortalamamızı 26 veya altında tutmak istiyoruz. Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olabilmemiz için yaş ortalamamızın daha yukarıda olması gerekmez. Geçen seneye göre yaş ortalamamızı çok daha aşağı çekmeye çalışıyoruz. Genç takım olmalıyız, gençlerle devam edelim ve şampiyon olalım isteriz. Bu sezon Süper Lig'de oynayacak bir takımın iskeletini yeni hocamız ile çok yakında kurmak istiyoruz. Geçmişteki hatalardan uzak duracağız. Bilerek oynayan, koşan, ısıran, basan, önde oynayan ve pozitif oyun oynamayı düşünen bir Samsunspor takımı oluşturmak arzusu içinde transferlerimizi buna göre yapıyor olacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-06-04 13:46:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.