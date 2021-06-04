Jandarma 284 aranan şahsı yakaladı

Samsun’da jandarma mayıs ayında 107 bin 196 kişinin GBT'sini sorguladı, 284 aranan şahsı yakaladı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler hakkında bilgi verildi.



Karantinayı ihlal eden 8 kişi yakalandı

İl genelinde jandarma bölgesinde 0131 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 152 bin 686 kişinin HES kodu sorgulandı, karantinayı ihlal eden 8 kişi yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı. Ekiplerce 8 bin 701 filyasyon (izolasyon) denetimi yapıldı, 1 kişinin filyasyon ihlali yaptığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü/Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe komutanlıklarınca yapılan uygulamalarda 107 bin 196 şahıs ve 37 bin 546 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 284 şüpheli şahıs yakalan, 7 kayıp şahıs bulundu, 24 adet tabanca, 241 adet tabanca fişeği, 11 adet av tüfeği ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 5 şahıs yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 43 olay, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet kapsamında 2 olay, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet kapsamında 3 olay, 5015 sayılı Kanun’a muhalefet kapsamında 1 olay, resmi belgede sahtecilik kapsamında ise 4 olay meydana geldi, 75 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda, 182 gram kubar esrar, 207 gram bonzai, 453 adet sentetik hap, 40 adet extasy, 334 gram metaamfetamin, 480 kök kenevir bitkisi, 29 bin 932 litre akaryakıt, 1 adet av tüfeği, 1 adet dedektör ele geçirildi.



Bin 349 araç sürücüsüne ceza

Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timlerince 42 bin 146 araç sürücüsü kontrol edildi, bin 349 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. 361 araç sürücüsüne (radar) hız sınırını aşmaktan, 117 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 104 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 12 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 126 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 629 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. Ayrıca 13 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak, 344 araç trafikten men edildi. Trafik güvenliğinin sağlanması ve halkın bilinçlenmesi için 874 araç sürücüsüne ve 91 yayaya trafik kuralları hususunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması maksadıyla eğitim verildi.

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