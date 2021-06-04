SASKİ: "Kanallardan 250 kamyon atık çıkarıldı"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kanallardan 250 kamyon atık malzeme çıkarıldığını açıkladı.

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kentteki yağmur suyu ve atık su ana kolektör, şebeke hatlarında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi paylaşıldı. SASKİ tarafından yapılan açıklamada, yağmurlu havalarda vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için yağmursuyu ve atık su ana kolektör ve şebeke hatlarında robot kameralarla tespit yapıldığı vurgulandı. Düzenli ve kapsamlı temizlik çalışması yapıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

“Bu kapsamda 04 Kasım 2020 tarihinde başladığımız ve 14 personel, 2 kombine kanal temizleme aracı, 2 adet su tankeri, 1 adet kanal görüntüleme aracı ile 200 mm600 mm çaplar arasında 73 bin 615 metre kanal temizliği ve görüntülemesi, 700mm 1600mm çapları arasında 27 bin 11 metre kanal temizliği ve görüntülenmesi, 4 adet terfi temizliği yapılarak toplamda 5 bin 425 ton (yaklaşık 250 kamyon malzeme) kanallardan malzeme çıkartılarak şehrimizin kanalizasyon sisteminde temizlik yapılmıştır.”

Açıklamada ayrıca SASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, kolektör hatları ve kanalizasyon şebekelerinin sürekli deşarjını sağlamak adına, kombine kanal temizleme araçları ile düzenli olarak temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.