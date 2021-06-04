Samsun'da hastanede doktoru tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta, ambulansla adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) hastası olduğu öğrenilen D.K. (44), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedaviye gitti. Burada doktorun kendisini hastanede yatırmadığını iddia eden hasta D.K.'nin doktoru, "Buradan ben gidersem sen de gidersin" diye ölümle tehdit edip 184'ü arayarak tehdit ve hakarette bulunduğu ileri sürüldü. Doktor M.K.'nin şikayetçi olması üzerine hasta D.K. İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak mevcutlu olarak adliyeye istendi. İlyasköy Polis Merkezi'nde ifadesi alınan D.K. polis ekipleri gözetiminde ambulansla Samsun Adliyesine sevk edildi. Hasta D.K.'nin eşi N.K.(32) adliye önünde eşinin durumuna gözyaşı döküp ağladı. Doktorun "Bir daha gelme" diye kendisine bağırdığını iddia eden D.K., "Ben de sinirlenerek 'seni vururum' dedim. Polis evimde silah aradı" dedi.

Adliye önünde ambulansta bekleyen D.K.'nin durumu görevli polis tarafından savcıya bildirildi. Savcı D.K. hakkındaki gözaltı kararını kaldırarak serbest bıraktı. D.K. aynı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek burada tedavi altına alındı.

Hastadan şikayetçi olan Doktor M.K.'nin 'aynı hastayı daha önce de tedavi ettiğini, ilaçlarını yazdığını ancak son geldiğinde yatış yapılacak durumunun olmadığı için yatışını yapmayınca kendisini tehdit ettiğini söylediği' öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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