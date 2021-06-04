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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunlu Şehit Ercan Zengin mezarı başında anıldı

İHA

Samsunlu Şehit Ercan Zengin mezarı başında anıldı

Samsun'da Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin, şehadetinin birinci yıl dönümünde baba ocağı ve kabri başında dualarla anıldı.
Suriye’nin İdlib bölgesinde 5 Haziran 2020 tarihinde ambulansa yapılan hain saldırıda şehit düşen Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin için baba ocağında ve mezarı başında anma programı düzenledi. Programa Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı da katıldı. Anma programında okunan Kur’anı Kerim, Şehit Ercan Zengin ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

"Şehit olmayı çok istedi, 'önce vatan' diyordu”
Oğlunun şehadetinin birinci yılında konuşan acılı anne Feriha Zengin, "Oğlumun şehadetinin bugün yıl dönümü. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Aynı acıyı hissediyoruz ve onun yokluğunu arıyoruz. Şehit olmayı çok istedi, ‘önce vatan’ diyordu, makamına da erdi. Elimizden geldiği kadar duamızı ediyoruz. Anlatılacak gibi değil. Oğlum vatanını, milletini, bayrağını severdi. Rabb’im kimseye evlat acısı vermesin. Yaşattığı gurur da çok güzel. Acımız taze, her gün geliyoruz, bugün de ölüm yıl dönümü olduğu için içimiz her zamankinden daha buruk, bayramlar buruk" dedi.
Kardeşi ile her daim gurur duyduğunu ve onu özlemle andığını dile getiren ağabey Şahin Zengin, "Türkiye Cumhuriyeti için, vatanı için, bayrağı için şehit düşen Samsun'un, İlkadım ilçesinin ve Aşağıavdan Mahallesi’nin gururu Ercan Zengin'in kabri başındayız. Elimizden geldiği kadar mezarı güzelleştirdik. Gerek valilikten gerek belediyelerden gerek kendi imkanlarımızla şehitliği ona layık hale getirmeye çalıştık" diye konuştu.
Şehidin babası Rahmi Zengin’in de hazır bulunduğu anma programı şehidin kabri başında yapılan dua ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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