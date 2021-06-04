Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan operasyonda 403 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince alınan istihbari bilgiler neticesinde, ilçe merkezinde H.Y. (35) isimli şahsın ikametinde ve üst aramasında yapılan kontrollerde 30 parça halinde 403,23 gram toz esrar maddesi, 1 adet otomatik av tüfeği, 24 adet tüfek kartuşu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürdürülüyor.

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