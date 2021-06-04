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Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

İHA

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi SamsunAnkara karayolu Güngendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aygün idaresindeki 34 PS 5255 plakalı otomobil, Surıyusuf Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolun sağındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Aygün ile Nadiye Aygün, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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