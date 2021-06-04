Tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladı

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Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, K.Ş. (22), tartıştığı ağabeyi H.C.Ş.'yi (25) bıçakla yaraladı. K.Ş. gözaltına alınırken, ağabeyi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Körfez Mahallesi´nde meydana geldi. K.Ş. ve ağabeyi H.C.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ş., ağabeyi H.C.Ş.'yi kasık bölgesinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.C.Ş., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. K.Ş. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-06-04 18:33:54



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