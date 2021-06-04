Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi OMÜ'de

Temaslarda bulunmak üzere Samsun’a gelen Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, Samsun protokolü tarafından karşılandı. Büyükelçi Alagic, OMÜ’nün Türkiye’nin önemli ve öncü üniversitelerinden biri olduğuna işaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve öğretim üyeleri ile Büyükşehir Belediye yetkililerinin eşlik ettiği ziyarette Amisos Tepesi’nde ağırlanan Büyükelçi Adis Alagic’e, kentin tarihî ve kültürel değerleri ile ticaret ve turizm potansiyeli hakkında bilgiler verildi. Karadeniz’in en büyük kenti Samsun’un farklı alanlarda birçok fırsatı barındırdığının vurgulandığı görüşmede kültür, sanat, spor, eğitim vb. başlıklar öne çıktı. Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, ardından sırasıyla Samsun Valiliği, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Samsun Üniversitesini ziyaret etti.



Rektör Ünal Büyükelçi Alagic’i konuk etti

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, ziyaret turunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile sürdürdü. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından Rektörlük makamında ağırlanan Büyükelçi Alagic, Türkiye’nin daima Bosna Hersek’in yanında yer aldığını hatırlatarak minnettarlığını ifade etti. OMÜ’nün Şeref Defteri’ne de fikir ve izlenimlerini aktaran Büyükelçi Adagic, yakın ilgi ve konukseverlikten dolayı OMÜ ailesine şükranlarını sundu.



“İki yakın ülke arasındaki iş birliklerini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz”

OMÜ’nün Türkiye’nin önemli ve öncü üniversitelerinden biri olduğuna işaret eden Büyükelçi Alagic, iki yakın ülke arasındaki köklü tarihî ilişkileri başta eğitim olmak üzere diğer alanlarda da yapacakları iş birlikleriyle daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.



“Arzumuz; gönül ve kültür bağımızın üst düzeyde devam etmesi”

Bosna Hersek ile gönül ve kültür bağının üst düzeyde devam etmesini arzuladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ünal ise bu ziyaretlerin Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki diyalog ve ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını temenni etti.



“Bosna Hersek’ten daha fazla öğrenciyi Samsun’a bekliyoruz”

Rektör Ünal, Samsun’u tercih ederek OMÜ’de öğrenim gören Bosna Hersekli öğrencilerin varlığından duydukları memnuniyet ve mutluluğu dile getirirken Bosna Hersek’ten daha fazla öğrenciyi Samsun’a beklediklerini kaydetti.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimiyle sona ererken konuk Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın kılavuzluğunda kampüs turuna çıktı. Gezide Samsun Teknopark’ı ziyaret eden Büyükelçi Alagic ve Rektör Ünal, yetkililerden bilgi aldı.

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