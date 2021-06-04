İnternetten kredi çekmek isterken 4 bin 400 lira dolandırıldı

Samsun'da internetten kredi çekmek isteyen bir kişi 4 bin 500 lira dolandırıldığını öğrenince polise şikayette bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.U.(31) adlı kadın kredi çekmek için internette gezinirken bulduğu bir internet sayfasına girerek bu sayfadaki formu doldurdu. Daha sonra kendisini telefonla arayan dolandırıcı kredi işleminin onaylandığını söyleyip cep telefonuna gelen şifreyi kendisine söylemesini istedi. Dolandırıcıya şifreyi söyleyen Ç.U. daha sonra bankadaki hesabından 4 bin 500 lira çekildiğini fark edince polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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