Hasan Kılıç, Samsunspor´da

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, forvet oyuncusu Erald Çinari´nin ardından orta sahada görev yapan Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı ekip, Hasan Kılıç ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.

Süper Lig´e çıkan Adana Demirspor'da görev yapan Hasan Kılıç'ın sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona ermişti. Hasan Kılıç, 2014-2017 yılları arasında Samsunspor´da görev yaptıktan sonra sırasıyla Ankaraspor, Yukatel Denizlispor ve Adana Demirspor takımlarında top koşturdu.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2021-06-04 20:09:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.