Hasan Kılıç, Samsunspor´da

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, forvet oyuncusu Erald Çinari´nin ardından orta sahada görev yapan Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı ekip, Hasan Kılıç ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.
Süper Lig´e çıkan Adana Demirspor'da görev yapan Hasan Kılıç'ın sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona ermişti. Hasan Kılıç, 2014-2017 yılları arasında Samsunspor´da görev yaptıktan sonra sırasıyla Ankaraspor, Yukatel Denizlispor ve Adana Demirspor takımlarında top koşturdu.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2021-06-04 20:09:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.