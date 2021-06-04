Kardeşler kavgada birbirlerini bıçakladı

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da iki kardeş kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C.Ş. (25) ile kardeşi K.Ş. (22) arasında kavga çıktı. Kavgada her iki kardeşte birbirlerini bıçakla yaraladı. Sağ elinden yaralanan K.Ş. ile sağ bacağından yaralanan H.C.Ş., 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.