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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeşler kavgada birbirlerini bıçakladı

İHA

Kardeşler kavgada birbirlerini bıçakladı

Samsun'da iki kardeş kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C.Ş. (25) ile kardeşi K.Ş. (22) arasında kavga çıktı. Kavgada her iki kardeşte birbirlerini bıçakla yaraladı. Sağ elinden yaralanan K.Ş. ile sağ bacağından yaralanan H.C.Ş., 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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