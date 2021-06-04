Samsun’da kırsal kalkınma projelerinin tamamına hibe desteği

Kırsal Kalkınma Destekleri 14. Etap ekonomik yatırımları kapsamında Samsun’dan Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan projelerin tamamı hibe almaya hak kazandı.

Kırsal kalkınma destekleri tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında uygun değerlendirilen projelerin tamamı hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülküf Dağlı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğ (tebliğ no:2020/24) ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında tebliğ (tebliğ no: 2020/25) kapsamında, 14. etap için yapılan 99 proje başvurusundan, İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun olarak değerlendirilen ve Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan 35 projenin tamamının destekleme kapsamına alındığını belirtti.

Vali Dağlı açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

“Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 35 projenin toplam proje tutarının 11 milyon 325 bin 242 TL ve talep edilen hibe miktarının ise 5 milyon 349 bin 345 TL. Proje kapsamında ilimizde bugüne kadar 170 proje hayata geçirilmiş olup, proje toplam tutarı 89 milyon 765 bin 907 TL. Ödenen hibe miktarı ise 39 milyon 958 bin 460 TL’dir. 14. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında kabul edilen ve yatırıma alınan 35 adet projenin ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz tarımına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.”

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