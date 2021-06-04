Samsun'da, denizde cenin bulundu

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da deniz yüzeyinde cenin bulundu. Cenini denizden çıkaran polis olay yerindeki incelemenin ardından soruşturma başlattı.

İlkadım ilçesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz üzerinde cenin olduğu yönünde 112 acil ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen deniz polisi ekiplerince çıkarılan cenin, incelenmek üzere Samsun Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-06-04 21:40:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.