Samsun'da minibüs takla attı: 1 yaralı

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Samsun'da minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi SamsunOrdu karayolunun 23. kilometresi Gemlemen mevkisinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre A. idaresindeki 55 KP 643 plakalı minibüs Samsun’dan Çarşamba istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre sürüklendi ve takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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