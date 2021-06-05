Yangın tüpü sayesinde evini yanmaktan kurtardı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde alev alan çamaşır makinesi korku dolu anlar yaşattı.
Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Ekrem Ünyay Sokak’ta bulunan Bilal Çelebi’ye ait evde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışan çamaşır makinesi elektrik kontağından alev aldı. Kokuya uyanan Bilal Çelebi, evde bulunan yangın tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdü.
“Yangın tüpü olmasaydı ev yanabilirdi”
Evde yangın tüpünün önemine değinen Wushu Milli Takım Antrenörü Çelebi, "Evde bulunan yangın tüpü sayesinde alev alan kablolara müdahale ettik. Yangın tüpü olmasaydı ev yanabilirdi. Yangın tüpü sayesinde ucuz atlattık. Her evde yangın tüpü şart. Mutlaka evde bulundurulmalı" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.