Aylar sonra açılan 2. el oto pazarı alıcıyı da satıcıyı da memnun etmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aylar sonra açılan 2. el oto pazarı alıcıyı da satıcıyı da memnun etmedi

İHA

Aylar sonra açılan 2. el oto pazarı alıcıyı da satıcıyı da memnun etmedi

– Samsun’da Kovid19 salgını nedeniyle 1 yılı aşkın bir süre sonra açılan İkinci El Otomobil Pazarında alıcılar da satılıcılar da umduğunu bulamadı.
Geçen yıl peynir ekmek gibi otomobil satan galericiler ve oto satıcıları, son aylarda işlerin olmamasından yakınıyor. Pandemi dolayısıyla 1 yılı aşkın bir süredir kapalı olan Samsun İkinci El Otomobil Pazarı, aylar sonra kontrollü normalleşme süreci kapsamında açıldı. İlk gün dolayısıyla ücretsiz olan pazarda 100’lerce satıcı aracını satmak için pazara gelse de alıcılar fiyatlardan, satıcılar ise alıcı olmamasından yakındı.

“1974 model aracıma 30 bin TL istiyorum”
Halk arasında Hacı Murat 124 diye bilinen otomobilini 30 bin TL’ye satmak istediğini dile getiren Soner Kır, “Piyasa önceki senelere baktığımız rakamlara göre yüksek. Aracım, 1974 model Hacı Murat 124. Pazarın açılmasıyla buraya geldik. Aracıma 30 bin TL diyorum. Pazarlık payı da var. Fiyatı vatandaşlara biraz yüksek geliyor ama aracım antika sınıfına giriyor. Bu yüzden de çok ilgi görüyor ve soran çok oluyor. Şu ana kadar en fazla 26 bin TL fiyat veren oldu. O fiyata satmadık” dedi.

“Masrafsız bir binek araba en az 100 bin TL”
Uzun bir aradan sonra pazarın açıldığını dile getiren Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, “1 yıl üzerine oto pazarını açtık. O yüzden girişi de bedava yaptık. İnsanların ayakları alışsın istedik. Az olsa bir kalabalık oluştu. Eskisi gibi ne işlerin tadı var ne de insanların tadı var. Bugün yarın iş olur diye bekliyoruz. Yaz olduğu için ufak tefek kımıldamalar oluyor. Şiddetli bir ticaret ise söz konusu değil. İnsanlar araba alırken kafalarında bir tereddüt var. O tereddüdün de kalkması için fiyatların oturması lazım. Pandemide fiyatlar aşırı derecede yukarı gitti. 45 aydır araba ticaretinde bir sakinlik var. Buna rağmen araba fiyatları geri gelmedi. Türkiye’de yukarı giden bir şeyin fiyatının geri geleceğini de sanmıyorum. Şu anda binek olarak en ucuz araba 100 bin TL’den başlıyor. Masrafsız bir arabaya binmek istiyorsanız 100 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor” diye konuştu.

“Piyasanın düşeceğini sanmıyoruz”
Pazarda otomobil fiyatlarını alıcıdan daha çok galericilerin sorduğunu dile getiren Ümit Yalçın, “Fiyatlarda bir inme ya da çıkma söz konusu değil. Millet hala fiyatlara alışmadı. Soran eden çok ama herkes bütçesine göre hareket ediyor. Pazar canlı gibi gözüküyor ama genelde galericiler dolaşıyor. Çok fazla alıcı yok. İnsanlar zamanla piyasaya da fiyatlara da alışacak. Araba fiyatların düşeceğine de inanmıyoruz. Masraflar da arttı. Piyasanın düşeceğine inanmıyoruz” şeklinde konuştu.

“Alıcı olmayanlar da fiyat soruyor”
Alıcıların sadece fiyat sorduğunu belirten Faruk Çavuşoğlu, “Ben aracımız satmak için pazara geldim. 2 tane aracımız var. Piyasalar durgun. Piyasanın durgun olmasında pandeminin etkisi var. İnşallah daha iyi olur. Çok olmasa da fiyat soran oluyor. Alıcı olmasalar bile fiyat sorup gidiyorlar. Arabamın piyasa değeri 140 bin TL. Ben ise 135 liradan satmaya çalışıyorum. Diğer bir arabamızı da 55 bin TL’den satmaya çalışıyoruz. Teklif veren olmadı sadece bakıp, gidiyorlar” ifadelerini kullandı.
Piyasanın ilk gün çok durgun olduğunu vurgulayan Ümit Yaşar Yılmaz ise şunları söyledi:
“Araba piyasaları şu anda hareketli değil. Pazarda ticaret çok durgun. Bizim de satılık bir arabamız var. Henüz bir müşteri çıkmadı. Henüz bir soran da olmadı. Bir cansızlık olduğu aşikar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Denizden yarım saatte yarım ton atık çıkarıldı
YEREL HABERLER Denizden yarım saatte yarım ton atık çıkarıldı
8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromundan öldü
YEREL HABERLER 8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen ...
Karadeniz'den sadece 30 dakikada çıkanlar pes dedirtti Dalgıçların 30 dakikalık su altı temizliğinde araba lastiği bile çıktı
YEREL HABERLER Karadeniz'den sadece 30 dakikada çıkanlar pes ...
Uyuşturucu operasyonu zanlısı 12 kişi adliyede
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonu zanlısı 12 kişi adliyede
Dünya Çevre Günü’nde Samsun Limanı toz duman
YEREL HABERLER Dünya Çevre Günü’nde Samsun Limanı toz duman
Korona virüs geçiren hastalarda yeni klinik bulgular: "Uzamış Covid ve post Covid" Prof. Dr. Özkaya: "Covid-19 geçiren hastalarımızda uzamış Covid dediğimiz bir klinik tablo ile karşı karşıyayız" Korona geçirmiş hastalar yeniden hastanenin yolunu tutmaya başladı
YEREL HABERLER Korona virüs geçiren hastalarda yeni klinik bulgular: ...
Yangın tüpü sayesinde evini yanmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Yangın tüpü sayesinde evini yanmaktan kurtardı
Köpek, kazada ölen diğer köpeğin yanından ayrılmadı
YEREL HABERLER Köpek, kazada ölen diğer köpeğin yanından ayrılmadı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiye çarptı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiye çarptı
Samsun'da minibüs takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da minibüs takla attı: 1 yaralı
Denizde cenin var ihbarı polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Denizde cenin var ihbarı polisi alarma geçirdi
Samsun’da kaçak tütün ve sahte alkol ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da kaçak tütün ve sahte alkol ele geçirildi: 1 ...
Samsun'da, denizde cenin bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da, denizde cenin bulundu
Samsun’da kırsal kalkınma projelerinin tamamına hibe desteği
YEREL HABERLER Samsun’da kırsal kalkınma projelerinin tamamına hibe ...
Kardeşler kavgada birbirlerini bıçakladı
YEREL HABERLER Kardeşler kavgada birbirlerini bıçakladı
Hasan Kılıç, Samsunspor´da
YEREL HABERLER Hasan Kılıç, Samsunspor´da
Samsun-Çarşamba Havalimanına “Erişebilirlik Belgesi”
YEREL HABERLER Samsun-Çarşamba Havalimanına “Erişebilirlik Belgesi”
Samsunspor Hasan Kılıç ile sözleşme imzaladı Hasan Kılıç 2+1 yıllığına Samsunspor’da
YEREL HABERLER Samsunspor Hasan Kılıç ile sözleşme imzaladı Hasan ...
İnternetten kredi çekmek isterken 4 bin 400 lira dolandırıldı
YEREL HABERLER İnternetten kredi çekmek isterken 4 bin 400 lira ...
Park edilmek istenen tırdan düşerek hastanelik oldu
YEREL HABERLER Park edilmek istenen tırdan düşerek hastanelik oldu
Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi OMÜ'de
YEREL HABERLER Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi OMÜ'de