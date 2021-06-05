8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromundan öldü (2)



`OĞLUM SEN DAHA ÇOK KÜÇÜKTÜN´

Batman´da görevli doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç´ın Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu nedeniyle Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocukları Toprak Kılınç'ın (8) cenazesi, memleketi Samsun´a getirildi. Küçük Toprak´ın cenazesi, Atakum ilçesindeki Derecik Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede oğlunun tabutuna sarılan Gülsüm Kahveci Kılınç, `Oğlum sen daha çok küçüktün´ diyerek gözyaşı döktü. Cenazede acılı çifti, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları da yalnız bırakmadı. DHA-Genel Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL, Hakan AKGÜN

2021-06-05 15:03:20



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