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Terme'de 'Çevre Günü' etkinliği Başkan Ali Kılıç'tan sıfır atık daveti

İHA

Terme'de 'Çevre Günü' etkinliği Başkan Ali Kılıç'tan sıfır atık daveti

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde anlamlı bir kampanyaya imza attı. İlçe esnafını ziyaret eden Başkan Kılıç, 'sıfır atık' ve çevre temizliği konusunda esnafları bilgilendirerek, geleceğe daha güzel bir dünya bırakabilmek adına daha duyarlı olmaya davet etti.
5 Haziran Dünya Çevre Günü Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, TEMA Vakfı Terme Temsilcisi Tahsin Tilbi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri Sıfır Atık konusunda bilgilendirme yapmak ve çevreyi koruma bilinci oluşturmak amacıyla ilçe esnaflarını ziyaret etti.

En güzel temizlik hiç kirletmemektir
Göreve geldiği ilk günden bu yana çevre bilincine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Kılıç, "Dünyamız maalesef, doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmesi ve çevreye verilen zarar nedeniyle büyük zarar görüyor. Geleceğimiz için dünyaya, çevreye, havaya, suya, toprağa sahip çıkmalı, onu en iyi şekilde korumalıyız. Bu bilinci de çocuklarımıza aşılamalı, çevre konusunda duyarlı olmalarını sağlamalıyız. Terme Belediyesi olarak çevre konusunda farkındalık oluşturmak, duyarlılığı arttırmak ve gelecek nesillerimize daha yaşanabilir, daha temiz bir Terme bırakabilmek adına ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Çevre günü dolayısıyla, pandemi şartlarına uygun olarak dar çerçevede de olsa çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Geleceğimiz olan sevgili yavrularımıza temiz bir çevre, yemyeşil bir doğa bırakmak hepimizin borcu. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ancak çevremizi hep birlikte korumak zorundayız. Çevremize daha duyarlı olmalıyız. En güzel temizlik hiç kirletmemektir" dedi.

Hedef sıfır atık
Terme'de hedefin sıfır atık olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "Önceliğimiz kirletmemek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Terme Belediyesi tarafından ihalesi yapılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin inşaatımız devam ediyor. Tesis tamamlandığında Karadeniz'in 2'inci 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi olacak. İlçe sınırları içinde önemli çalışmalara imza atıyoruz. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması ve atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılması adına yapılan çalışmalara devam ediyoruz. İlçe genelinde çeşitli noktalarda oluşturduğumuz Mobil Atık Getirme Merkezleri ile de vatandaşlarımızın atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasına imkân tanıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız hibe kapsamında 74 adet ambalaj atıkları toplama kafesi, 10 adet atık yağ toplama kumbarası, 4 adet büyük mobil atık getirme merkezi ve 236 adet çöp konteynerini ilçemize kazandırdık" diye konuştu.
Etkinlik kapsamında esnaflara ve vatandaşlara çeşitli hediyelerin yanı sıra çevre bilinci ve sıfır atık konusunda aydınlatıcı broşürler dağıtıldı.

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