Samsun'da otomobil orta refüje çıktı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobilin refüje çıktığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım içesi Derecik Mahallesi SamsunAnkara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza A. idaresindeki 55 ADH 562 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bordür taşlarına çarparak refüje çıktı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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