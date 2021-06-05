Samsun 65 gün sonra cumartesi sokağa çıktı

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Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde güzel havayı fırsat vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

Normalleşme adımları kapsamında cumartesi günü uygulanan kısıtlama kaldırıldı. Korona virüs vaka sayılarının düşüşe geçtiği Samsun’da vatandaşlar aylar sonra cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile vatandaşlar soluğu cadde, sokak ve sahil kenarlarında aldı. Kademeli normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk cumartesi gününde özellikle binlerce vatandaşın geçiş güzergahı olan Mecidiye Caddesi'ndeki yoğunluk gözlerden kaçmadı.

Vatandaşlar evde kaldıkları süreç içerisinde bunaldıklarını, ailecek gezmeye çıktılarını söyledi.

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