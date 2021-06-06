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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'a yerli elektrikli otobüsler geliyor

İHA

Samsun'a yerli elektrikli otobüsler geliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu ulaşımda bir ilke imza atıyor. Türkiye’nin yerli ve milli üretim elektrikli otobüslerini kullanmaya hazırlanıyor. Alım ihalesi yakın zamanda yapılacak 10 otobüsün lityum pilleri ise özel tasarımla ASELSAN tarafından üretilecek.
Sürdürülebilir toplu ulaşım sisteminde seyahat konforunu artırarak yolcu yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü sanayi iş birliği projesinde sona yaklaşıyor. Proje kapsamında Dünya’daki gelişen ulaşım teknolojilerini yakından takip eden belediye, egzoz gazını ortadan kaldıran, çevre temizliğine büyük katkı sağlayan, yakıt tasarrufuyla da işletme maliyetini düşüren elektrikli toplu ulaşım sistemine geçiyor.

10 tane alınacak
Alternatif enerji sisteminde lityum pilli elektrikli otobüsleri kullanmak için hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, üretilen yerli ve milli araçlardan 10 adet alacak. 2 adet 450 kw şarj istasyonuyla birlikte deneme sürüşleri yılsonuna kadar tamamlanacak.

Değişimi Samsun başlatacak
Elektrikli otobüs seferlerini başlatan ilk şehir olacaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz projemizde mutlu sona yaklaşıyoruz. Türkiye'de ilk defa lityum pilli elektrikli otobüsü Samsun'da hayata geçirerek toplu ulaşımda değişim başlatıyoruz. Alım ihalemiz yakın zamanda yapılacak. Pillerini bize özel tasarımla ASELSAN üretecek. 10 otobüsten 5’ini ilk etapta Çatalçam Taflan ve Havaalanı arasındaki hattımızda devreye alacağız. Ardından da tüm hatlarımızda kullanacağız" dedi.

Raylı sistemden 12 kat daha ucuz
Yeni araçların yakıt tasarrufu ve işletme maliyetleri hakkında açıklama yapan Başkan Demir, “Çarşamba HavaalanıTaflan arasında sefer yapacak son teknoloji ürünü elektrikli otobüslerimiz, dizel yakıtlı araçlarımıza göre daha ucuz sefer imkanı sağlayacak. E1 ekspres hattımızı baz alacak olursak mazot yakıtlı bir otobüsün bize günlük maliyeti bin 300 TL ile bin 500 TL arasında değişirken, elektrikli otobüsün günlük maliyeti 90 TL. Güneş enerjisiyle birlikte elektrikli sistemde ise günlük maliyet 15 TL. İşletme maliyeti olarak en az ve en yüksek verimli araçları kullanacağız. Yatırım maliyeti troleybüsten 6 kat, raylı sistemden ise 12 kat daha ucuz. 3 saatte şarj edilebiliyor. Tam şarj edildiğinde 300 kilometre, ideal koşullarda kullanıldıklarında 400 kilometre yol yapabiliyor. Dizel yakıtlı otobüslere göre işletme maliyeti 3’te 1 oranında daha az. Dolayısıyla bu sistemi diğer hatlarımızda da kullanacağız” diye konuştu.

Kadir Gürkan: "Yaşam kalitemiz artacak"
Elektrikli otobüslerle ilgili teknik bilgi veren Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan ise, “Türkiye’de ilk uygulama olma özelliğine sahip ultra hızlı şarj olabilen elektrikli otobüs sistemleri ile toplu taşıma araçlarında dönüşüm için önemli bir adım atıldı. Elektrikli otobüslerin toplu taşıma sistemine dahil edilmesi yakıt tasarrufu elde etmeyi ve işletme maliyetlerini azaltmayı, düşük emisyon değerlerine sahip olması da hava kirliliğinin azalmasını sağlayacaktır. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için kentlerdeki gürültü kirliliğini de azalacaktır. Sera gazı emisyonlarının ve gürültü kirliliğinin azaltılması metropollerde yaşayan insanların yaşam kalitesini de artıracaktır. İçerdiği mekanik parçaların daha az olması nedeniyle işletme ve bakım maliyetlerinin uygunluğu da elektrikli otobüsleri daha cazip hale getirmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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