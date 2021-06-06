Pompalı tüfekle eşini öldürüp, intihar etti



Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa Düzgün (36), pompalı tüfekle ateş ettiği 2 çocuk annesi eşi Emel Düzgün´ü (33) öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi´nde meydana geldi. İlçede yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Düzgün ile eşi Emel Düzgün arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Düzgün, pompalı tüfekle ateş ederek, evin bahçesinde oyun oynayan 2 çocuğunun annesini, kafa ve göğüs bölgesinden vurdu. Emel Düzgün, kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa Düzgün, bu kez aynı silahı kendi kafasına dayayıp, tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Düzgün, çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-06-06 16:30:34



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