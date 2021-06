İlkadım’da mevsimlik 100 bin çiçek toprakla buluştu

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevsimlik 100 bin çiçeği kentin pek çok farklı noktasıyla buluşturuyor.

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bahar ayının gelmesiyle birlikte yazlık çiçeklendirme çalışmalarına başladı. Yaz aylarının koşullarına uygun mevsimlik çiçek ve süs bitkilerini, kendi bünyesindeki alanlara dikmeye başlayan ekipler kışlık mevsimlik çiçek dikim sezonunu kapatarak öncesinde yaptığı hazırlık çalışmasıyla ilçe genelindeki belediyeye ait park, bahçe ve yeşil alanlarda farklı tür ve renklerden oluşan Bodur Kadife, Ateş Çiçeği ve Vapur Dumanı olmak üzere toplam 100 bin adet çiçek dikimi ile renkli bir İlkadım oluşturdu.



“Merkezden kırsala şehrimize renk katıyoruz”

Korona virüs süreci bittikten ve rahatlıkla evlerinden dışarıya çıkmaya başlayan ilçe halkının çiçeklerle bezenmiş bir kent ile karşılaşacaklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Her sezonda mevsimlik çiçek ekimlerimizi yapıyoruz. Bu sezon da yazlık çiçek ekimlerimize başladık. Yazlık çiçeklerimizde toplamda 3 çiçek çeşidimiz var. Ayrıca çok yıllık çeşitli renklerde papatyalarla her mevsim çiçek dikimine devam ediyoruz. Ekimine başladığımız çiçeklerimizi ayrı ayrı harmanlayıp desenliyoruz. Kendi seramızda üretimini yaparak yüzde 70 daha ucuza mal ettiğimiz yazlık, kışlık, mevsimlik çiçekler merkezden kırsala kadar tüm yeşil alanlarda şehrimize renk katıyor” dedi.



“Temiz yeşil bir İlkadım”

Sahip olduğumuz güzellikleri hep birlikte koruyarak yaşanabilir daha yeşil bir İlkadım gelecek nesillere bırakılmasının önemine de dikkat çeken Başkan Demirtaş, “İlçemizde kuruyan ağaçların yerine yenilerini dikiyoruz ve budamasını yapıyoruz. Yine her mevsim göze hoş gelen değişik türde çiçeklerin dikimini gerçekleştiriyoruz. Şiirlere ve hikayelere konu olan çiçekleri her mevsim yaşatıyoruz. İlçe halkımız çiçeklerimize, yeşile ve ağaçlarımıza sahip çıkıyor ve koruyor. İlçemiz her mevsim çiçek kokuyor. Temiz ve yeşil bir çevre kurma bilinciyle hizmetlerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.