Film gibi kovalamaca sonucu yakalanan şahıstan pes dedirten savunma Polisi alarma geçirip kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalanan genç, meraklı vatandaşlara seslenip " Ehliyetim yok, alkollüydüm kaçtım" demesi dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Film gibi kovalamaca sonucu yakalanan şahıstan pes dedirten savunma Polisi alarma geçirip kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalanan genç, meraklı vatandaşlara seslenip " Ehliyetim yok, alkollüydüm kaçtım" demesi dikkat çekti

İHA

Film gibi kovalamaca sonucu yakalanan şahıstan pes dedirten savunma Polisi alarma geçirip kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalanan genç, meraklı vatandaşlara seslenip " Ehliyetim yok, alkollüydüm kaçtım" demesi dikkat çekti

Samsun'da "içinde silahlı şahıs var" ihbarı üzerine polisi alarma geçiren sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sivil, resmi, trafik ve motosikletli Yunus ekipleri tarafından aracın peşine düşen ekipler, film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonucunda şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın, "Ehliyetim yok, alkollüydüm kaçtım" demesi ise pes dedirtti.

Samsun'da "içinde silahlı şahıs var" ihbarı üzerine polisin peşine düştüğü otomobil sürücüsü Tekkeköy ilçesindeki polis uygulama noktasında durmayarak şehir merkezine doğru kaçmaya başladı. Samsun polisi şüpheli aracın peşine düştü. Sivil, resmi, trafik ve motosikletli Yunus ekipleri kaçan aracı yakalamak için seferber oldu. Polislere önce kendi can güvenliklerini sağlamaları konusunda telsiz anonsları ile uyarıda bulunuldu. Kovalama sonucu 29 yaşındaki O.K., peşinde olan polis ekiplerinin 'dur' ihtarlarına uymayarak kaçışını sürdürdü. Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi sitesine giden şahıs buradan daha sonra Atatürk Bulvarı'na çıkıp Samsun merkez istikametine kaçmayı sürdürdü. O.K. idaresindeki 34 DIK 559 plakalı otomobil bütün ikaz ve uyarılarak rağmen Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Melihşah Sokak üzerine kadar geldi. Aracıyla kaçmaya devam eden O.K., önce park halindeki 55 AVG 84 plakalı otomobile çarpıp daha sonra de yine yol kenarında park halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada yaralı olarak ele geçen O.K., kelepçelenerek yere yatırılıp ambulans bekledi. Polis ekipleri de kaçan araçta arama yaptı. Polisler tarafından ambulansa götürülen O.K., etrafındaki meraklı kalabalığa hitaben, "Ehliyetim yok o yüzden kaçtım. Bir şey yok yani. İki bira içtim, ehliyetim yok. Başka bir şey yok. Zaten çıkar kanımda" demesi dikkat çekti. O.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkadım’da mevsimlik 100 bin çiçek toprakla buluştu
YEREL HABERLER İlkadım’da mevsimlik 100 bin çiçek toprakla buluştu
Pompalı tüfekle eşini öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle eşini öldürüp, intihar etti
Önce eşini sonra kendini vuran çiftin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı
YEREL HABERLER Önce eşini sonra kendini vuran çiftin cesetleri ...
Başkan Demir: "Hedefimiz daha yeşil Samsun"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Hedefimiz daha yeşil Samsun"
Başkan Kılıç'tan öğrencilere LGS morali
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan öğrencilere LGS morali
Samsun'a yerli elektrikli otobüsler geliyor
YEREL HABERLER Samsun'a yerli elektrikli otobüsler geliyor
Samsun'da aile faciası: 2 ölü Cinnet geçiren koca önce eşini daha sonra da aynı tüfekle kendini vurarak intihar etti
YEREL HABERLER Samsun'da aile faciası: 2 ölü Cinnet geçiren koca ...
Serinlemek için girilen havuz bir çok enfeksiyona davetiye çıkarabilir
YEREL HABERLER Serinlemek için girilen havuz bir çok enfeksiyona ...
Samsun’da 14 mahalle sandık başında
YEREL HABERLER Samsun’da 14 mahalle sandık başında
Samsun'da korona virüs gölgesinde LGS heyecanı
YEREL HABERLER Samsun'da korona virüs gölgesinde LGS heyecanı
Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
İbrahim Kalın: “‘Kızıl tehlike’nin yerine başka tehdit gerekiyordu ‘yeşil tehlike’ icat edildi”
YEREL HABERLER İbrahim Kalın: “‘Kızıl tehlike’nin yerine başka ...
Makaslama yapıp bariyerin saplandığı tırda can pazarı
YEREL HABERLER Makaslama yapıp bariyerin saplandığı tırda can pazarı
Samsun 65 gün sonra cumartesi sokağa çıktı
YEREL HABERLER Samsun 65 gün sonra cumartesi sokağa çıktı
Ertuğrul Sağlam istifa etmediğini, tebligatla görevine son verildiğini açıkladı
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam istifa etmediğini, tebligatla ...
Samsun'da otomobil orta refüje çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil orta refüje çıktı: 1 yaralı
Ertuğrul Sağlam: Samsunspor'un veda şekli içime sinmedi
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: Samsunspor'un veda şekli içime ...
Beşikdüzü Kaymakamı'nın karıştığı kazada eşi ve kızı yaralandı
YEREL HABERLER Beşikdüzü Kaymakamı'nın karıştığı kazada eşi ve kızı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Kuş Cenneti tanıtımına canlı bağlandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Kuş Cenneti tanıtımına ...
Terme'de 'Çevre Günü' etkinliği Başkan Ali Kılıç'tan sıfır atık daveti
YEREL HABERLER Terme'de 'Çevre Günü' etkinliği Başkan Ali Kılıç'tan ...
8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromundan öldü (2)
YEREL HABERLER 8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen ...
8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen sendromdan öldü Doktor anne-babanın evlat acısı
YEREL HABERLER 8 yaşındaki Toprak, Covid-19 sonrası gelişen ...
Aylar sonra açılan 2. el oto pazarı alıcıyı da satıcıyı da memnun etmedi
YEREL HABERLER Aylar sonra açılan 2. el oto pazarı alıcıyı da ...
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı