Polisi 40 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da babasından izinsiz aldığı otomobille trafiğe çıkan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Onur K., yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacada, park halindeki 3 araca çarpınca yakalandı. Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü, "Ehliyetim yok, o yüzden kaçtım. 2 bira içtim, başka bir şey yok yani" diyerek kendisini savundu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi´nde meydana geldi. Çarşamba ilçesinde babasından izinsiz aldığı 34 DIK 559 plakalı araçla gezintiye çıkan Onur K., Samsun-Ordu karayolunda trafik ekiplerince durdurulmak istendi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Kaçan şüphelinin peşine düşen ekipler, bölgeye takviye istedi. Filmleri aratmayan kovalamacada sürücü Onur K., Belediyeevleri Kavşağı´ndan Melikşah Sokak´a girdi. Bu esnada Onur K., sokakta park halinde bulunan 3 araca çarpıp, durdu. Yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacada, park halindeki 3 araca çarpan sürücü, yakalanarak, gözaltına alındı.
`İKİ BİRA İÇTİM, BAŞKA BİR ŞEY YOK YANİ´
Araçtan indirilen Onur K.´nın, yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen ambulansa bindirilen alkollü sürücü Onur K., kendisini seyreden vatandaşlara, "Ehliyetim yok o yüzden kaçtım kardeşlerim, bir şey yok yani. 2 bira içtim ehliyetim yok, başka bir şey yok yani. Zaten çıkar karakolda" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tolga BİRGÜCÜ
2021-06-06 19:20:39
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