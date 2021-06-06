Samsun il karma takımı Curling'de Türkiye 2.'si oldu

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Türkiye Curling Federasyonu tarafından 46 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Anadolu Curling Turu Müsabakaları'nda Samsun il karma takımı Türkiye 2.'si olarak şehrini gururlandırdı.

Ankara Ümitköy Spor Kompleksi Salonu'nda Ankara, Erzurum, Kocaeli, Samsun, Trabzon ve Zonguldak illerinden 30 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen turnuvada yarışan Samsun Curling takımı turnuvayı ikinci tamamladı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konuyu, "Mustafa Boyacı, Taner Ağır, Murat Köse, Ozan Burumoğlu, Çiğdem Öz, Berin Öz ve Cengizhan Kaçak'tan oluşan Curling il takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" şeklinde duyurdu.

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