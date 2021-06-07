Rektör Ünal: “OMÜ sıfır atık uygulamalarıyla ülkemiz ve dünya için misyon üstleniyor”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’nün sıfır atık uygulamalarıyla Türkiye ve dünya için bir misyon üstlendiğini söyledi.

“5 Haziran Dünya Çevre Günü” kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) ve Türkiye Marmara Belediyeler Birliği, "OMÜ Kampüsü'nde Sıfır Atık Uygulamaları ve Gelecek Hedefleri” adlı çevrim içi (online) farkındalık webinarı gerçekleştirdi.



“Yaşayanyaşanabilir bir dünya ve gelecek nesilleri yetiştirmek için farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz”

ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı moderatörlüğünde düzenlenen webinarda; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Yaşanabilir Üniversitenin Gelecek Hedefleri”ne ilişkin açılış konuşmasında söz aldı. Rektör Yavuz Ünal, yaşayanyaşanabilir bir dünya ve gelecek nesilleri yetiştirmek için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Bu dünyanın insanlara emanet olduğunu belirten Rektör Ünal, “Kâinat bizim mülkümüz değil, yaşamamız için gerektiği kadar tüketmemiz ve tükettiğimiz ürünlerin de kimsenin konfor alanına zarar vermemesi gerekir. Bu nedenle Üniversitemizde sıfır atık uygulamasını hayata geçirdik” dedi.

Rektör Ünal OMÜ’nün, sıfır atık uygulamalarıyla Türkiye ve dünya için misyon üstlendiğinin altını çizerek, “Geleceği doğrudan etkileyen ve yaşam imkânını ortadan kaldıracak bir sorunun çözümü konusunda misyon üstlenen akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.



“Çevre sorunlarının varlık nedeni insan”

Varlık nedeni insan olan çevre sorunlarının, Dünya Çevre Günü münasebetiyle gündeme geldiğini ama yakın zamanda çok ciddi bir sıkıntılar doğurduğunu belirten Rektör Ünal, bu sorunun ileride artarak daha fazla iklim değişikliği, küresel ısınma ve çölleşmeye neden olacağını dile getirdi.

Doğal dengenin bozulmasının temelinde insanın egoizminin bulunduğuna işaret eden Rektör Ünal konuşmasına şöyle devam etti: “Temiz su kaynaklarına erişilememesi, doğal üretimin imkânsızlaşması gibi sorunların kaynağı bir varlık sorunudur, bu sorunun kaynağı ise insanın bencilliğidir. İnsanın kendisinden başka hiçbir şey düşünmeksizin kâinatı hunharca katletmesi ve doğal kaynaklarımızı yok etmesiyle ortaya çıkan bir sorundur. Örneğin tükettiğimiz bir ürünün paketini doğaya bıraktığımız zaman, bu atık yüzyıllarca dünyada kalmakta ve ekosistemin dengesinin bozulmasını hızlandırmaktadır.”



“OMÜ olarak sıfır atık konusunda bir farkındalığa ve bilinç inşasına ihtiyacımız var”

OMÜ olarak sıfır atık konusunda bir farkındalığa ve bilinç inşasına ihtiyacımız olduğuna atıfta bulunan Rektör Ünal, konuşmasında çevre konusunda insanların kültür seviyesinin arttırılması gerektiği üzerinde durdu. Görevde bulunduğu 9 aylık süre içerisinde en fazla odaklandığı konulardan birisinin çevre olduğunu hatırlatan Ünal, sorunun, gelecek olan neslimizi ve bütün canlıları ilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

Konuşmasını Üniversitede yaptıkları çalışmalara değinerek bitiren Rektör Ünal “Kampüsümüzde yer alan ormanlık alanların nitelikli bir ormana dönüşmesi için Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladık ve bu süreçte kampüsümüze yaklaşık olarak 3 binin üzerinde ağaç diktik” şeklinde konuştu.



“Doğanın sınırlarını zorlayarak dengesini bozuyoruz”

Daha sonra ise OMÜ Çevre Sorunları Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı da “OMÜ’deki Sıfır Atık Uygulamaları” hakkında bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Ardalı, 5 Haziran Çevre Günü’nün önemini vurguladıktan sonra “Doğanın sınırlarını zorlayarak dengesini bozuyoruz, zamanımız çok kalmadı doğa ile dünya ile barış imzalamalıyız, sorunu saptadık artık harekete geçip çözüm yolu bulmalıyız” dedi.



“Üniversitede sıfır atık alışkanlıkları geliştirilmeli”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Çevre Müdürü Yüksek Mühendis Hülya Çakır ise “Sıfır Atık Projesi” ile ilgili bir sunum yaptı. Çakır, sıfır atığın önemini ortaya koyduktan sonra Türkiye’de gelinen nokta ile sıfır atık yaklaşımının atık, atık su ve emisyonun azaltılması, yeniden kullanılması, kompostlanması artık başka bir şey yapılamıyorsa geri kazanımın önemli olduğunu vurguladı.

Program diğer sunumlarla devam etti.

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