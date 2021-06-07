Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Samsun'da 

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Hakan AKGÜNOğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen 'PençeYıldırım' harekatında, Irak'ın kuzeyinde mayın/EYP'ye basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in (25) cenazesi, memleketi Samsun´a getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Pençe-Yıldırım' harekatında, Irak'ın kuzeyinde mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Şeker'in cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı´nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Samsun´a getirildi. Samet Şeker'in cenazesini; babası Nurettin ve annesi Münevver Şeker, kardeşi Figen Yiğit, nişanlısı Nidanur Dursun ile yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, askeri erkan ve çok sayıda kişi karşıladı. Güçlükle ayakta durabilen şehidin ailesini, yakınları teskin etmeye çalıştı. Münevver Şeker, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp, "Oğlum, yavrum; kalk ayaklarını öpeyim" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin nişanlısı Nidanur Dursun da tabuta sarılarak, ağladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in cenazesi, toprağa verileceği Bafra Şehitliği´ne götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL

2021-06-07 11:52:27



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