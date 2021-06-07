Marmara Denizi’ndeki kirlilik bulaşıcı hastalıklara yol açabilir

Enfeksiyon ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, Marmara Denizi’ndeki kirliliğin bulaşıcı hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Marmara Denizi’ndeki kirliliğin sağlığa muhtemel etkileri konusunu değerlendiren Liv Hospital Samsun Enfeksiyon ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Bu tür hastalıklar daha çok, az gelişmiş ülkelerde görülmekte ve sıklıkla çocukları etkilemektedir” dedi.

Bulaşıcı hastalıklara dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Bakteri, virüs, parazit gibi 30’dan fazla mikrop ve çeşitli kimyasallar kirli su ve yiyeceklerle alınıp insanlarda hastalığa neden olmaktadır. Özellikle mide ve bağırsakları etkileyen bu hastalıklar zaman zaman salgınlara yol açmaktadır. Kolera (Vibrio cholerae cholera), bağırsak parazitleri, bulaşıcı sarılık (Hepatitis A virüs) ve tifo, gıda ve kirli su ile bulaşan başlıca hastalıkları oluşturmaktadır” diye konuştu.



Marmara’da deniz kirliliğine karşı alınması gereken önlemlere dikkat

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nde yaşanan kirlilik karşısında oluşabilecek muhtemel tehlikelerden bahseden Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Son günlerde Marmara Denizi’nde görülen yoğun kirliliğin pek çok bulaşıcı hastalığa yol açması mümkündür. Bu konuda vatandaşlarımızın kirli alanlarda denize girmemesi, bulantı, kusma, ishal ve ateş gibi bulguları olanların acil olarak sağlık kurumlarına başvurması gerekmektedir. Ayrıca deniz kirliğinin yoğun olduğu alanlarda deniz ürünleri avının yasaklanması, deniz ürünlerinin iyi pişirilmeden tüketilmemesi toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir. El yıkama başta olmak üzere hijyen kurallarına azami özen gösterilmelidir” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.

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