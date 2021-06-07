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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehidin annesinin feryatları yürekleri dağladı

İHA

Şehidin annesinin feryatları yürekleri dağladı

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uman Çavuş Samet Şeker’in (25) baba ocağı Samsun’un Bafra ilçesinde gözyaşları sel oldu.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Samet Şeker'in cenazesi uçakla SamsunÇarşamba Havaalanı'na , oradan da Bafra’nın Şehören Mahallesi'ne getirildi. Cenaze aracından alınan şehidin cenazesi evin önüne getirildi. Tabutun başında baba Nurettin Şeker, anne Münevver Şeker ve nişanlısı Edanur Dursun gözyaşlarına hakim olamadılar. Anne Münevver Şeker, “Hoş geldin evine oğul. Ben senin düğününü 1 ay sonra yapacaktım yavrum" diye feryat etti. Oğlunun tabutu başında da "Kurban olurum hakkım sana helal olsun" diye gözyaşı döken acılı anne "Benim oğlumun asker arkadaşı gelmiş nerede o, ben onu bir göreyim, ona bir sarılayım" diye seslendi.
Yanına gelen şehidin birlikte görev yaptığı arkadaşına sarılan anne Münevver Şeker, “Yavrum gel oğul gel. Ben yandım senin annen yanmasın oğul. Oğlum nasıldı, seni çok met ediyordu oğul” diye gözyaşlarına boğuldu.
Okunan duaların ve alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, cenaze aracına koyuldu. Burada görevli askerin elinde bulunan fotoğrafa bakarak “Bana öyle garip bakma yavrum. Çok yaktın beni oğul. Sözümü tutamadım annem 'bana ağlama' dedin. Kimseyi ağlatma dedin ama sözümü tutamadım” diye feryat etti.

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