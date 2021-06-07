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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik’te Eğlenceli Parkur etkinliği

İHA

Canik’te Eğlenceli Parkur etkinliği

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Canik Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Eğlenceli Parkur etkinliğine katılan gençler spor yaparak eğlendi.
17 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Canik Belediyesi tarafından hazırlanan spor parkurunda yarışan gençler doyasıya eğlendi.
Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda gerçekleşen Eğlenceli Parkur etkinliğine 1012 yaş aralığında 100’ün üzerinde genç yarışmacı katıldı. Coşkulu bir atmosferde gerçekleşen yarışma sonunda 8 kız ve 8 erkek olmak üzere dereceye giren 16 katılımcıya para ödülü ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Canik Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Gençay, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Canik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zekeriya Özkan'ın katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreninde Başkan İbrahim Sandıkçı kısa bir konuşma yaptı.
Türkiye Şampiyonu olan ve Avrupa Şampiyonası'nda dereceye giren Canik Belediye Spor Kulübü sporcularını da tebrik eden Başkan Sandıkçı, "Çeşitli spor dallarında bireysel ve grup bazında başarı kazanıp bizi ve ülkemizi temsil eden genç sporcu kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Canik Belediyesi olarak arkadaşlarımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Bu etkinlikte gördük ki, spor yapanla yapmayan arasında çok fark oluyor.” şeklinde konuştu. Başkan Sandıkçı, "Gençlere spor yapmayı tavsiye ediyorum. Bu tesisler herkese açık. Onları salonumuza bekliyoruz" dedi.
Amaçlarının gençleri sporla buluşturmak olduğunu belirten Başkan Sandıkçı, "Bundan sonraki süreçte daha fazla etkinlikler düzenlemeyi planladık. Pandemiden dolayı bunalan gençlerimizi eğlendirmek ve stresten uzaklaştırmak istiyoruz. Genç arkadaşlarımıza sporun olumlu etkilerinin farkına varmalarını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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