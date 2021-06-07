18 yaşında muhtar oldu Samsun'da 14 mahalleye yeni muhtar Havza Ağcamahmut Mahallesi muhtarı 18 yaşındaki Ali Külekçi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

18 yaşında muhtar oldu Samsun'da 14 mahalleye yeni muhtar Havza Ağcamahmut Mahallesi muhtarı 18 yaşındaki Ali Külekçi oldu

İHA

18 yaşında muhtar oldu Samsun'da 14 mahalleye yeni muhtar Havza Ağcamahmut Mahallesi muhtarı 18 yaşındaki Ali Külekçi oldu

Samsun’da 14 mahallede yapılan seçimler sonucu yeni muhtarlar belli oldu. Samsun'un Havza ilçesi Ağcamahmut Mahallesi'nin yeni muhtarı ise 18 yaşına yeni giren genç oldu.
Samsun’da 6 Haziran Pazar günü 14 mahallede ara seçim heyecanı yaşandı. Seçimler sonucunda Tekkeköy Gölceğiz Mahallesi Muhtarı Baki Gür, 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Burçin Karadağ, Fatih Mahallesi Muhtarı Seda Keklik, Gürgendağ Mahallesi Muhtarı Muhittin Arslan, Asarcık Esentepe Mahallesi Muhtarı Şevket Atan, Ladik Şıhlı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, Çarşamba Çınarlık Mahallesi Muhtarı Mustafa Dilsiz, Havza Ağcamahmut Mahallesi Muhtarı Ali Külekçi, Havza Orhaniye Mahallesi Muhtarı İsmet Demir, Havza Karabük Mahallesi (İhtiyar heyeti) 4 aza, Canik Uluçayır Mahallesi Muhtarı Hayri Yıldız, Canik Çamalan Mahallesi Muhtarı Ömer Özbakan, Atakum Aksu Mahallesi Muhtarı Yılmaz Üçüncü, Atakum Sarıtaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Arslan ve Vezirköprü Özgüney Mahallesi Muhtarı Yunis Kaça oldu.

18 yaşında muhtar seçildi
Havza ilçesi Ağcamahmut Mahallesi’nde eski muhtar Ali Zengin'in vefatı nedeniyle yenilenen seçimde iki isim yarıştı. Seçimde 54 seçmenden 53’ü sandık başına gitti. Kullanılan oyların 37'sini alan 18 yaşındaki Ali Külekçi, muhtar seçildi. Diğer aday Cemal Çil ise 16 oyda kaldı.
18 yaşında muhtar seçilen genç, mutlu olduğunu, mahallesine hizmet etmek için çalışacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canik’te Eğlenceli Parkur etkinliği
YEREL HABERLER Canik’te Eğlenceli Parkur etkinliği
Sahte banka görevlisi 25 bin lira dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte banka görevlisi 25 bin lira dolandırdı
Otomobil hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Otomobil hırsızlığı iddiasına 3 gözaltı
Yabancı uyruklu genç uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu genç uyuşturucu ticaretinden ...
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekrarlayan bel ağrıları bel fıtığının habercisi olabilir
YEREL HABERLER Tekrarlayan bel ağrıları bel fıtığının habercisi ...
AtaTohum’da yaz fideleri toprakla buluştu AtaTohum’da tohumlar yetişiyor üreticiyle paylaşılıyor
YEREL HABERLER AtaTohum’da yaz fideleri toprakla buluştu AtaTohum’da ...
‘İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’ hayata geçiyor İlçelerden merkeze ulaşım sorunu çözülecek, kavşaklar rahatlayacak
YEREL HABERLER ‘İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’ hayata ...
İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi'nden kardeşlik köprüsü
YEREL HABERLER İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi'nden kardeşlik ...
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Samsunlu Şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Samsunlu Şehit Samet Şeker son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin annesinin feryatları yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Şehidin annesinin feryatları yürekleri dağladı
Marmara Denizi’ndeki kirlilik bulaşıcı hastalıklara yol açabilir
YEREL HABERLER Marmara Denizi’ndeki kirlilik bulaşıcı hastalıklara ...
Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Samsun'da 
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Samsun'da 
Rektör Ünal: “OMÜ sıfır atık uygulamalarıyla ülkemiz ve dünya için misyon üstleniyor”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “OMÜ sıfır atık uygulamalarıyla ülkemiz ...
Şehit Samet Şeker’in naaşı Samsun'da
YEREL HABERLER Şehit Samet Şeker’in naaşı Samsun'da
Samsun Akademi'den 67 bin öğretmen faydalandı
YEREL HABERLER Samsun Akademi'den 67 bin öğretmen faydalandı
Türkiye'nin ABD'ye silah ihracatı yüzde 56 arttı Biden yönetiminin silahlanmaya kısıtlama getirme beklentisi, sivillerin silaha talebini artırdı Bu durum, Türkiye’nin ABD’ye yönelik silah ihracatının, 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde yüzde 56 artmasına neden oldu SYS’nin ABD'ye 2021 Ocak-Nisan dönemindeki ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 kat arttı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ABD'ye silah ihracatı yüzde 56 ...
Kangal cinsi köpek baltalı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Kangal cinsi köpek baltalı saldırıya uğradı
Samsun'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun'a şehit ateşi düştü - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Samsun'a şehit ateşi düştü - Ek fotoğraflar
Samsun’a şehit ateşi düştü Nişanlı olan şehit uzman çavuş, evlilik hazırlığı yapıyordu
YEREL HABERLER Samsun’a şehit ateşi düştü Nişanlı olan şehit uzman ...
Başkan Sandıkçı: "Yürüteç ihtiyacı olan Canikli vatandaşlarımız bize ulaşsın"
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: "Yürüteç ihtiyacı olan Canikli ...
26 yaşındaki genç kız, vefat eden babasının muhtar olduğu mahalleye muhtar seçildi
YEREL HABERLER 26 yaşındaki genç kız, vefat eden babasının muhtar ...