Samsun'da refüje çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

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Samsun'da refüje çıkan otomobilin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinin Atakent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi S. idaresindeki 55 E 0681 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıkıp devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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