Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da yoldan çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi SamsunAnkara karayolu Toptepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih T. idaresindeki 54 ABH 349 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bulunan su kanalına düştü. Kanalda ilerleyip tekrar yola çıkan otomobil, sonra yolun solunda bulunan demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Fatih T. 112 ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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