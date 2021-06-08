Samsun'da tarıma kadın damgası: ÇKS’ye kayıtlı 68 bin 507 işletmeden 9 bin 69’u kadınlara ait

Samsun Valiliği, Samsun’da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne(ÇKS) kayıtlı 68 bin 507 işletmeden 9 bin 69’unun kadın çiftçilere ait olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kırsalda yaşayan kadınlara yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması, istihdamın artırılması amacıyla tarımsal üretimden girişimciliğe kadar birçok farklı alanda proje, destek ve eğitim sunuluyor. Kadın çiftçilere, bilgi ve becerilerini artırarak kaliteli ürün artışının sağlanması amacıyla bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa kadar birçok konuda verilen eğitim ve destekler yatırımlara dönüşüyor, kadın çiftçiler başarılı birer girişimci oluyor.

Bu çerçevede, 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 68 bin 507 adet işletmeden 9 bin 69 adetinin kadın çiftçilerden oluştuğu Samsun’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce de kadınlar öncelikli olmak üzere çocuk ve gençleri de kapsayacak şekilde eğitim, program ve proje faaliyetleri yürütülüyor.

Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce, 4 bin 741 kadın çiftçiye 45 konu başlığında tarımsal yayım ve ev ekonomisi çalışmaları kapsamında yayım çalışmaları ve 163 adet toplantı gerçekleştirildi. 14 konu başlığındaki beslenme eğitimleri hakkında bin 165 kadın çiftçiye eğitim verildi. “Beslenme, Aile Kaynaklarının Yönetimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi Projesi” ile de 622 kadın çiftçinin katılımıyla 17 ilçede 39 toplantı gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği’nce desteklenen “Kırsal Alanda Kadına Yönelik Farkındalığın Artırılması Projesi” kapsamında 7 ilçe 35 mahallede bin 600 kadın çiftçiye eğitim verildi. “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor” isimli program düzenlenerek, 9 kurs merkezinde 194 kadın girişimciye KOSGEB, İŞKUR ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 4 gün boyunca 32 saatlik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu” düzenlendi.

“Proje Hazırlama Yarışması ve Proje Pazarı” kapsamında 84 kadın girişimci kendi alanlarında özgün farklı verimli ve sürdürülebilir projeler hazırladı. “Yerel Tohum Buluşması” etkinlikleri kapsamında “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı Proje Pazarı” gerçekleştirildi ve program kapsamında proje takipleri halen devam ediyor.

1840 yaş aralığında, kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen ve tarımsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen gerçek kişilere 30 bin TL hibe ödenmesini kapsayan Genç Çiftçi Projesi’nde 793 proje gerçekleştirildi. Bunların 524 adeti kadın çiftçilere ait.

“Kırsal Alanda Kadın İstihdamının Desteklenmesi Programı” kapsamında meyvecilik, süs bitkileri, ipek böcekçiliği ve mantar üretimi konusunda kadın çiftçilere yönelik projeler hayata geçirildi.

Değerlendirme aşamasında kadın çiftçilere +22 puan verilerek pozitif ayrımcılık yapılan KKYDP Ekonomik Yatırımları çerçevesinde 2 kadın çiftçi desteklenerek 600 bin TL’lik projelerine 300 Bin TL hibe ödemesi gerçekleştirildi.

“Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi Projesi” kapsamında 4 kadın yetiştiriciye 49 başlık ahır yatırımlarının yüzde 50’sine karşılık yaklaşık 500 bin TL hibe ödemesi gerçekleştirildi. Proje bu yıl yeniden uygulanmaya başlanacak.

“Salep Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında 2021 yılında 13 ilçede üretim yapacak olan 20’si kadın 50 üreticiye bin 250 kg salep yumrusu dağıtılacak. Samsun’da 17’si kadın 93 sözleşmeli salep üreticisi bulunuyor. 2020 yılında 42 ton salep üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca, 2021 yılı ve daha sonraki yıllarda uygulanacak olan “Salep Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında kadın çiftçilere öncelik verilecek.

Samsun’da “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında 22, DOKAP tarafından 5, TKDK tarafından 3 olmak üzere toplamda 30 kadın üreticiye mantar üretim tesisi kuruldu. Sektörde 300’ü kadın olmak üzere sürelisüresiz 400 kişi istihdam edilmekte.

Gelecek yıllarda özellikle kırsalda kadınlarımıza yönelik “Mantar Köyleri Oluşturma Projesi” planlandı. Toplamda 3 mantar köyünde 180 kadına 180 mantar evi kurulması düşünülmekte. Bu proje ile belirlenen köylerde kadınların tamamı istihdam edilecek.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kırsal kalkınma destekleri kapsamında, kadınları dört bir koldan desteklediklerini ve projelerine ilave puan vererek öne çıkmalarını sağladıklarını ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, üretmek isteyen kadınlara ‘pozitif ayrımcılık’ sağladıklarını belirterek, bunun bir göstergesi olarak da kurulma çalışmaları devam etmekte olan Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi’nde, işletmelerinde yüzde 50 ve üzerinde kadın istihdamı sağlayacak kişilere yer tahsisinde öncelik verileceğini ve Valilik tarafından da çalışan kadınların çocuklarına yönelik kreş yapılacağını açıkladı.

Samsun’da 2014 yılında 6 bin 696 olan kadın çiftçi sayısının 2020 yılında 9 bin 69’a yükselmiş olmasının verilen eğitim, proje ve desteklerin önemli bir yansıması olarak değerlendirdiklerini ve bunun son derece sevindirici olduğunu ifade eden Vali Dağlı, bu sayıları daha da yukarılara taşımak için çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Dağlı, “Kırsal alanlarda üretmeyi teşvik etmeli, üretici sayımızı artırmalı, önce aile, sonra ülke ekonomisine katkı sağlamalıyız ki hem kente göçün önüne geçelim hem de daha müreffeh bir toplum meydana getirelim. Burada elbette kadınlarımızın üretimin içerisinde olması, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlaması da bizim için çok değerli. Kadınlarımıza yönelik meyvecilik, süs bitkileri, ipek böcekçiliği ve mantar üretimi başta olmak üzere birçok alanda proje, eğitim ve maddi anlamda desteğimiz devam ediyor. Kadınlarımızın imkan sunulduğunda en iyisini yapabileceklerini daha önceki birçok projede gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğimize yürekten inanıyor, her zaman destekçileri olacağımızı da bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

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