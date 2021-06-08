Voleybolda uzun bir aradan sonra maçlar başlıyor

Samsun'da gerçekleşecek Bölgesel Lig heyecanında sahaya çıkacak 8 takım finallere yükselmek ve 2. lige adını yazdırmak için mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yurt çapında düzenlenen 20202021 sezonu Bölgesel Voleybol Ligi müsabakaları 1013 Haziran tarihlerinde oynanacak. Erkekler ve Kadınlarda gruplarını ilk sırada tamamlayacak takımlar finallere yükselme hakkı kazanacak.



Samsun'da bayanlarda 5 takım, erkeklerde 3 takım yarışacak

Pandemi nedeniyle uzunca bir süredir ara verilen alt liglerde maçlar, voleybol ile birlikte yeniden başlamış olacak. Filede ilk düdük, 10 Haziran perşembe günü saat 16.00’da kadınlar grubunda Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu’nda Amasya Gümüş Spor ile Samsun Büyükşehir Belediyespor arasında, erkekler de ise 11 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Canik Atatürk Spor Salonu’nda Giresun Bulancak Beton Spor ile Ordu Merkez Spor arasında çalacak.

Turnuvalar için salonlarda hazırlıklar tamamlanırken, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, centilmence maçlar olmasını arzu ettiğini belirterek tüm takımlara başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.