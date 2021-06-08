Uzaktan eğitim sürecinde oyunlarla konular öğretildi

'Dijital Günlüğüm e twinning' projesi kapsamında pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere dijital oyunlarla konular öğretildi.

Samsun'da kuruculuğunu Samsun İnönü İlkokulu İngilizce öğretmeni Işıl Sezer Çorlu ve Ankara Ticaret Odası İlkokulu İngilizce öğretmeni Gülten Kanigur'un yürüttükleri 'Dijital Günlüğüm e twinning' projesi dahilinde pandemi döneminde öğrencilere dijital oyunlarla konuları öğretmek ve bilişim teknolojileri yeteneklerini geliştirmek ve bununla beraber öğretmenler bilgisayar kullanımı artan öğrencilere teknolojiyi doğru yönde kullandırabilmek amaçlandı.

Proje sonunda yaptıklarını kısa bir hikayeye dönüştüren öğrencileri bunu da yine teknoloji aracılığı ile sundular. Yazdıkları hikayelerini birleştirmek için “Storyjumper” web2 aracını kullandılar.

Projede Samsun'dan İnönü ve Adnan Kahveci İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri de yer aldı.

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