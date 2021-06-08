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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da “Sıfır Atık Eylem Planı” hazırlanacak

İHA

Samsun'da “Sıfır Atık Eylem Planı” hazırlanacak

Samsun’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Sıfır Atık İstişare Toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hazırlanacak eylem planını kamu kurumları ve belediyeler iş birliğiyle hayata geçirmek istediklerini söyledi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin katılımıyla düzenlenen Sıfır Atık İstişare Toplantısı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen ile ilçe belediyelerinden uzmanlar katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, atıkların toplanması, depolanması ve geri dönüştürülmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Sıfır atığın Türkiye’de en başarılı uygulandığı şehir olmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Demir, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de takip ettiği sıfır atık, nüfusumuzun tamamını kapsayan bir proje. Çok etkin ve verimli çalışmalar yapılan ülkemizde de proje hızlı bir şekilde yayılıyor. Toplum ve çevre sağlığını yakından ilgilendirdiği içinde her yönüyle önemsiyoruz. Bu konunun üzerine gideceğiz. Adım atarsak mesafe kat edebiliriz. Dolayısıyla şehrimizin gelecek projeksiyonu çerçevesinde sıfır atık eylem planı hazırlayıp, kurumlarımız ve ilçe belediyelerimizle birlikte uygulamalıyız” dedi.
Projenin başarıyla yürütülmesi için kurumlar ve belediyeler arasındaki koordinasyonun önemine değinen Başkan Demir, “Projeyi Türkiye’ye örnek olacak şekilde başarıyla eyleme dönüştüren şehir olabiliriz. Bu açıdan sağlanacak koordinasyon çok önemli. Çok yaygın ve etkin bir uygulama alanı var ve biz bu konuda mesafe kat etmeliyiz. Başarıyla uygulandığında da kendini finanse ediyor. Cam, kağıt, petrol ürünleri, ahşap, biyolojik, yemek gibi atıklarımızın tamamı, katma değeri yüksek nitelikli hammaddelerden oluşuyor. Tamamını değerlendirebiliriz. Yatırım ihtiyaçlarını, alt yapı sistemini, maliyetlerini, bir projeksiyon dahilinde gerçekleştirebiliriz. Atığın ayrıştırılması, toplama merkezlerine alınması, geri dönüşümünün yapılması zor bir şey değil. Samsun, başak projeleri uygulamaya namzet bir şehir. Avrupa şehirleri de bunu yaptı. Biz neden yapmayalım. Yapabilirsek, Samsun’a yakışan bir başarıya imza atmış oluruz. Eylem planı çıkarılırsa bakanlığımız destek de verecek. Samsun’a yakışan bir başarıya imza atabiliriz” şeklinde konuştu.

“Halkımızı bilinçlendirmeliyiz”
Çevre temizliği, atıkların ev ve iş yerlerinde ayrıştırılarak toplanması konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını da çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Millet bahçeleri ve diğer yeşil alanları korumaya ve temiz tutmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Kuş cennetinde insanlarımızı gezdirmek için elektrikli bisikletler aldık. Orada fosil yakıtlı araçları kullandırmayacağız. Halkımızın oradan en güzel şekilde istifade etmelerine imkan tanıyacağız” ifadelerini kullandı.

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