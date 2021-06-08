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Z kuşağı 'muhtar' oldu Oyun konsolunu bıraktı, mührü aldı 18 yaşına yeni girdi, Türkiye'nin en genç muhtarı seçildi

İHA

Z kuşağı 'muhtar' oldu Oyun konsolunu bıraktı, mührü aldı 18 yaşına yeni girdi, Türkiye'nin en genç muhtarı seçildi

Samsun'da Haziran pazar günü yapılan muhtarlık ara seçiminde Z kuşağından 18 yaşındaki bir genç “Türkiye’nin en genç muhtarı” seçildi. 26 gün önce 18 yaşına giren Türkiye'nin en genç muhtarı olan Ali Külekci, “Mahalleme ‘iyi ki Ali'yi seçmişiz’ dedirttireceğim" dedi.
Samsun'da 6 Haziran Pazar günü 14 farklı mahallede muhtarlık seçim heyecanı yaşandı. Ağcamahmut Mahallesi'nde eski Muhtar Ali Zengin kalp krizi geçirdiği için mahalleli ara seçime gitti. Gerçekleşen muhtarlık seçiminde ise 18 yaşındaki Ali Külekci, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu. Liseyi yeni bitiren genç, mahalleli tarafından çok sevildiğini bildiği için ve ‘mahallenin en genci’ olduğundan dolayı hizmet etmek için muhtarlığa aday olduğunu açıkladı. Bilgisayar oyunu oynayan, konsol oyunu oynayan, halı saha maçı yapan, bisiklet süren, arkadaşlarıyla gezen genç Külekçi'nin muhtar olması mahallede sevinçle karşılandı. Z kuşağından olan Ali Külekçi, 53 kişinin oy kullandığı seçimde oyların 37'sini alarak muhtar seçildi.

"İyi ki Ali'yi seçmişiz dedirttireceğim"
Muhtar olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Ali Külekci, "2003 doğumluyum. Mayıs'ın 12'sinde 18 yaşıma girdim. Öncelikle eski muhtarımız Ali abimizi rahmetle anıyorum. Muhtarımızın vefatı nedeniyle mahallemizde bir ara seçim oldu. Adaylığımı açıkladım. Seçime gittik ve kazandım. Şu anda Türkiye'nin en genç muhtarıyım. Kendimle de gurur duyuyorum. Çok heyecanlıyım, anlatılmaz yaşanır. Köy halkına çok teşekkür ediyorum. 18 yaşında Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Akabinde muhtarlık seçimi duydum. Köyde de sevildiğim için aday oldum, adaylığımı açıkladım. Köye en iyi hizmetleri getireceğime inanıyorum. ‘İyi ki Ali'yi seçmişiz’ dedirttireceğim" şeklinde konuştu.
Hem hizmet edeceğini hem de arkadaşlarına vakit ayıracağını ifade eden Külekci, "En geç muhtar olduğu için dikkat çekiyorum. Okuldan çıktığım zaman bağ, bahçe, hayvancılıkla uğraşıyorum. Çiftçilikle yapıyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. İlçede geziyoruz. Her genç arkadaşım gibi ben de geziyorum. Arkadaşlarımla futbol oynarız, konsol oyunu oynarız. Bowling oynarız. Her yere gideriz. Bundan sonra köyümde sorumlu olduğum bir alan var. Hem arkadaşlarımda vakit geçireceğim" ifadelerini kullandı.

“Genç muhtarımızla güzel işlere imza atacağız”
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Muhtar Külekci’ye tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Özdemir, "Türkiye'nin en genç muhtarına hayırlı olsuna geldik. Hakikaten 18 yaşını yeni doldurarak muhtarlığı kazanmış, çiçeği burnunda bir muhtarımızdır. Gerçekten çok heyecanlandık. Genç, dinamik, çalışkan bir görüntüsü var. Havza Belediye Başkanı olarak Türkiye'ye örnek olacak bir projenin hazırlığını yapıyorum. Muhtarımın mahallesinin bende özel bir yeri var. Eski mahalle muhtarımız Ali kardeşimiz benim çocukluk arkadaşımdı. Kendisine rahmet diliyorum. Ali kardeşimizin bıraktığı yerden inşallah genç Ali kardeşimiz devam edecektir. Hem örnek olması bakımından hem de gençlerimizi teşvik etmesi bakımından genç muhtarımızla güzel işlere imza atacağız inşallah" açıklamasında bulundu.
Ali Külekci’ye genç olduğu için seçtiklerini söyleyen mahalleli Kurtça Mercan (64) ise, "Muhtarımızdan Allah razı olsun. 18 yaşında verilmiş bir hakkı kullanmayı, gelecek nesillere aktarmayı başardı. Tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten çok önemli bir durum. Olmaz denilen bir şeyi yaptı. 18 yaşında hak bu gençlere verilmiş. Gençler ise bu hakkı kullansın. Genç olduğu, pırlanta gibi biri olduğu için seçtik. Muhtarlar hep bizden büyük oluyordu. Bunlar kendi evladımız gibi, kendi çocuğumuz gibidir. İstediğimizi söyleyebiliriz, kızmaz bize. Yap dediğimiz şeyi yapar. Köyümüzün iki tane pırlanta gibi genci var. Zaten hizmeti bunlar yapıyordu. Mahalle hep yaşlı. İnşallah gençlerimiz bu köyden dışarı çıkmaz. Hizmet eder ve bu örnek olur" ifadelerini kullandı.
Muhtar Ali Külekçi'nin çocukluk arkadaşı Sadık Dursun Kaygusuz(19) ise şu şekilde konuştu:
"Arkadaşımla beraber doğduk büyüdük. Birbirimize sahip çıkarak mahallemize en hizmet edeceğimize inanıyoruz. Çok mutlu olduk. Bütün gençlerimizin aynı bu şekilde hizmet etmelerini, mahallerine muhtar olmalarını istiyoruz. Mahallemiz iki genci olarak beraber çobanlık yaptık, oyun oynadık. Her zaman beraber zaman geçirdik. Ondan sonra muhtarlık adayı olacağını söyledi. Biz de desteğimizi verdik."
Anne Gülşen Külekçi de "3 çocuğumdan en küçüğü Ali'm. Kazanmasından dolayı çok mutlu olduk. Köyde kalmak istedi. Köye hizmet vermek istedi. ‘Aday olacağım’ dediği zaman çok mutlu olduk. Başaracağını baştan hissetim" dedi.
Çiçeği burnundaki muhtar Ali Külekci, 11 Haziran Cuma günü mührü alarak resmen göreve başlayacak.

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