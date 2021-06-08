İlkadım'da 450 adaydan 350’si başarıyı göğüsledi

İlkadım Belediyesi Mete Adanır Spor Kompleksi'nde özel yetenek sınavına hazırlanan 450 adaydan 350’si başarılı oldu.

İlkadım Belediyesi Mete Adanır Spor Kompleksi'nde Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) ,Polis Özel Harekât (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ve bekçiliğe yönelik hazırlık yapan adaylar için açılan ücretsiz hazırlık parkurunda sınava hazırlanan 450 adaydan başarıyı yakalayan 350 aday, kendilerine imkan sunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Pandemi koşullarının eksiksiz dikkate alınarak zor yetenek sınavına hazırlanan adaylar hem başarının sevincini hem de maddi yönden elde ettikleri kazançla sevinçlerini ikiye katladı.



“Gençlik varsa gelecek var”

Hak ettikleri başarıyı arayarak paylaşan adayların teşekkürlerini kabul eden Başkan Demirtaş, “Belediyemiz çatısı altında var olan imkan ve tecrübeleri gençlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 'Gençlik varsa gelecek vardır' sözünü her zaman düstur edindik ve çalışmalarımızı ona göre yaptık. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Siz yeter ki çalışın, biz hep arkanızdayız” diye konuştu.

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