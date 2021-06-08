Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 79-75

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Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA) -

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Murat Ciner, Erhan Gürsel

SAMSUNSPOR: Kahlıl Quınton Dukes 25, Ahmet Fatih Cantitiz 17, Tımothy Luız Soares 12, Berkay Çıvgın 10, Mert Ali Sert 6, Can Özcan 5

SEMT77 YALOVASPOR: Lamont Da Sean Jones 27, Hüseyin Akın Kandemir 15, Tunahan Dikmen 11, Şahin Ekmen 8, Yancy Derınger Gates 5, Emircan Soy 4, Melih Kapucu 3, Yunus Akçay 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-25

İLK YARI: 46-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-59

Türkiye Basketbol 1'inci Lig'de play-off final karşılaşmasında Samsunspor sahasında, Semt77 Yalovaspor ile karşılaştı. Samsunspor, mücadeleyi 79-75´lik skorla kazandı.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada art arda top kayıpları yaşayan Samsunspor 1´nci çeyreği 18-25 geride tamamladı. 2´nci çeyrekte daha etkili oynayan Samsunspor devreye 46-44 önde girdi. 3´üncü çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan kırmızı-beyazlılar, maçın son bölümüne ise üç sayı farkla 62-59 önde başladı. Son çeyrekte ise etkili oyununu sürdüren Samsunspor, karşılaşmayı 79-75 galip tamamladı.

İKİNCİ MAÇ 10 HAZİRAN´DA

Serinin ikinci maçı da 10 Haziran Perşembe günü Samsun'da oynanacak.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-06-08 17:34:42



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