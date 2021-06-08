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Samsun’un Bafra ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan takip sonucunda Gazipaşa Mahallesi'nde seyir halindeki araçtan 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet silaha ait kurşun, 5 adet ekstazi hap, 6 ayrı paket halinde metamfetamin ve araçta bulunan Ö.D.’nin (40) üzerinde de 1 paket metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca E.Ş.'nin yapılan GBT sorgusunda 4 ayrı suçtan 9 yıl 4 ay hapis cezası ve 680 lira para cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından zanlı sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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